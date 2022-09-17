Вересень, 17 в 17:35

Після успішного контрнаступу Збройних сил України російські військовослужбовці почали відмовлятися від участі в бойових діях. Тож загарбники вже починають “мобілізувати” на війну чоловіків із нещодавно окупованих територій нашої держави.

Як поінформували в Маріупольській міській раді, наразі в окупантів критично не вистачає “живої сили” для відправлення на фронт.

Наприклад, у терористичному формуванні “ЛНР” жінки нещодавно влаштували бунт, щоб рашисти не повертали їхніх чоловіків на фронт. Тож окупанти можуть спробувати закрити “діру” маріупольцями.

Зараз дивляться

– Після харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України… Тому загарбники вдалися до вербування людей із в’язниць та невизнаних “республік”. Вже поступово починають брати чоловіків із нових тимчасово окупованих територій, – наголосили в міськраді.

Зокрема, в тимчасово захопленому Маріуполі люди вже отримували відповідні смс-повідомлення. А після російської паспортизації ситуація ще ускладниться.

У міськраді попереджають, що отримання паспортів РФ збільшить шанси примусово вирушити на фронт як “гарматне м’ясо”. У зв’язку з цим мешканців Маріуполя закликають не погоджуватися на російський паспорт.

– Зараз у них панічні настрої, і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей “другого сорту” – людей, що знаходяться під окупацією, – зазначається в повідомленні.

На початку вересня стало відомо, що мешканців тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область), які погодилися отримати паспорти РФ, почали “мобілізувати” до російської армії.

Джерело: Маріупольська міська рада