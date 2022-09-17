Вересень, 17 в 11:45

У Кривому Розі Дніпропетровської області після ракетних ударів по гідротехнічних спорудах рівень води на всіх ділянках річки Інгулець не перевищує критичних позначок.

Станом на 17 вересня рівень води спадає на всій території.

Підтоплення будинків ліквідовано.

Зараз дивляться

– Тривають ремонтні роботи на дамбі, але це вже не впливає на безпеку людей. Скоро завершимо роботи і з нею, – повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що 14 вересня близько 17:00 армія РФ поцілила ракетами в гідротехнічні споруди Кривого Рогу.

112 приватних житлових будинків та дачних ділянок у районі Гданцівки та Матрьонівки підтопило, тому що в річці Інгулець піднявся рівень.

Повторний удар по гідротехнічних спорудах окупанти завдали 15 та 16 вересня.

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що російські війська націлилися на Карачунівську дамбу біля Кривого Рогу, щоб зашкодити українським операціям на річці Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте У Кривому Розі почервоніла вода у річці Інгулець

Джерело: Кирило Тимошенко