Вересень, 17 в 13:58

У Миколаєві контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який фіксував позиції українських військ на півдні за допомогою прихованого відеореєстратора.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, зловмисник працював на воєнну розвідку РФ – головне управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ).

Він збирав розвідувальну інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України в прифронтових районах на південному напрямку. Зокрема, агента цікавила військова техніка, яку наша держава отримує від країн Заходу.

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Зловмисник їздив по різних районах та населених пунктах Миколаївської області, збирав координати місць дислокації ЗСУ та оглядав місцевість.

– Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто, – уточнили в СБУ.

Зібрані розвіддані російський агент передавав ворогу через месенджери. Окупанти хотіли використати цю інформацію для серії ракетно-артилерійських ударів по підрозділах ЗСУ.

Однак СБУ затримала зрадника під час спецоперації в Миколаєві. Ним виявився мешканець міста, який мав прокремлівські погляди. Саме через свою антиукраїнську позицію він потрапив у поле зору спецслужб РФ та був завербований після початку повномасштабної війни.

У зловмисника провели обшуки, під час яких виявили: той самий відеореєстратор і картки пам’яті до нього, що містять докази злочинів; мобільні телефони; комп’ютерну техніку.

Агенту РФ повідомили про підозру в державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд уже відправив його під варту.

Раніше співробітники СБУ затримали російського агента, який “наводив” ракетні удари по школах Миколаєва.