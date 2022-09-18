Сентябрь, 17 в 22:12

Эксперты находятся разнообразные застенки россиян на деоккупированной Харьковщине, которые обустроили их даже на одном из вокзалов поселка Казачья Лопань.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 17 сентября.

— Всюду, где есть Украина — будет наш флаг. И нигде не останется этого зверства — рашизма, который повторяет то, что делали нацисты, — сказал он.

Президент подчеркнул, что пока россияне пока не имеют таких зверств, как выработка мыла из людей или создание абажуров из кожи, да и масштаб не на всю Европу, но у оккупантов принцип действий тот же.

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— Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортации. Сожженные города и села, уничтоженные полностью — ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Застенки. Жесточайшие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что 17 сентября в Изюме продолжилась эксгумация тел на месте найденного массового захоронения.

— Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись против людей, которые там похоронены. В освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков — в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательств. Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током, — рассказал украинский лидер.

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Президент подчеркнул, что пытки россиянами были повсеместной практикой на оккупированной территории, так же как делали нацисты.

— И отвечать они будут так же — и на поле боя, и в залах суда. Мы установим все личности тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю, — добавил он.

Глава украинского государства также затронул тему фронта.

— Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Вооруженные Силы Украины, подразделения нашей разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов с нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу прочность, — сказал он.

По его словам, многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты.

— Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого, — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас освобожденные районы Харьковщины наконец могут жить — туда доставляются продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, пенсии и работа транспорта и железной дороги.

— Наступит время — отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит, — резюмировал украинский лидер.

Ранее в Офисе президента подтвердили удар ВСУ по зданию, где располагалась оккупационная администрация Херсона. Перед этим в оккупированном Бердянске были ликвидированы “заместитель мэра” Олег Бойко и его жена Людмила.