Вересень, 17 в 22:12

Експерти знаходяться різноманітні катівні росіян на деокупованій Харківщині, які облаштували їх навіть на одному з вокзалів селища Козача Лопань.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 вересня.

– Всюди, де є Україна – буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства – рашизму, який повторює те, що робили нацисти, – сказав він.

Президент наголосив, що наразі росіяни поки що не мають таких звірств, як вироблення мила з людей чи створення абажурів зі шкіри, та й масштаб не на всю Європу, але в окупантів принцип дій той самий.

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– Табори, де збирають людей, щоб убити. Депортації. Спалені міста й села, знищені повністю – нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор. Масові поховання. Катівні. Найжорстокіші знущання з іще живих людей. І безмежна, нічим не прикрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони й розпочали, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що 17 вересня в Ізюмі продовжилась ексгумація тіл на місці знайденого масового поховання.

– Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень – у різних містах і селищах. Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом, – розповів український лідер.

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Президент наголосив, що катування росіянами було повсюдною практикою на окупованій території, так само як робили нацисти.

– І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо всі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю, – додав він.

Глава української держави також зачепив тему фронту.

– Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні Сили України, підрозділи нашої розвідки, СБУ, Національної гвардії поступово, крок за кроком витісняють окупантів з нашої землі. Але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні та зберігати всю нашу міцність, – сказав він.

За його словами, багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті.

– Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що наразі звільнені райони Харківщини нарешті можуть жити – туди доправляються продукти, ліки, повертається енергозабезпечення, пенсії та робота транспорту і залізниці.

– Настане час – відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе, – резюмував український лідер.

Раніше в Офісі президента підтвердили удар ЗСУ по будівлі, де розташовувалася окупаційна адміністрація Херсона. Перед цим в окупованому Бердянську було ліквідовано “заступника мера” Олега Бойка та його дружину Людмилу.