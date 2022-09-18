Сентябрь, 18 в 18:46

В Харьковской области Вооруженные силы Украины форсировали приток Северского Донца — реку Оскол, взяв под контроль оба ее берега.

Об этом в Telegram сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

— ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег, — говорится в сообщении.

Обновлено 19.52. Глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай подтвердил BBC News, что украинские войска форсировали реку Оскол и с вечера 17 сентября контролируют ее левый берег.

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Напомним, что 16 сентября во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 421 населенный пункт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 207-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин с видео