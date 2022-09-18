На Харківщині ЗСУ взяли під контроль обидва береги річки Оскол – СтратКом
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У Харківській області Збройні сили України форсували приток Сіверського Дінця — річку Оскол та взяли під контроль обидва її береги.
Про це в Telegram повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
– ЗСУ форсували Оскол. Відучора Україна контролює і лівий берег, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що 16 вересня під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на Харківщині Збройні сили України звільнили 421 населений пункт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 207-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: скрін з відео