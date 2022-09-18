На Харківщині ЗСУ взяли під контроль обидва береги річки Оскол – СтратКом

Вересень, 18 в 18:46

У Харківській області Збройні сили України форсували приток Сіверського Дінця — річку Оскол та взяли під контроль обидва її береги.

Про це в Telegram повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

– ЗСУ форсували Оскол. Відучора Україна контролює і лівий берег, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 16 вересня під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на Харківщині Збройні сили України звільнили 421 населений пункт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 207-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін з відео