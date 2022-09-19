Сентябрь, 19 в 18:33

В деоккупированном городе Изюм (Харьковская область) продолжается эксгумация тел погибших граждан, которые были обнаружены в месте массового захоронения. Специалисты уже эксгумировали более 140 тел жертв российской агрессии.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, большинство погибших – гражданские лица, среди которых обнаружены тела двоих детей.

– Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых – гражданские лица, в том числе 2 детей, — отметил Синегубов.

Он уточнил, что на телах части погибших выявлены признаки насильственной смерти. Есть тела со следами пыток и связанными руками. Кроме того, у погибших фиксируют минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения.

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Все тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, во время которой специалисты определят окончательные причины смерти. Собранные улики будут использованы в международных судах над российскими военными преступниками.

Накануне генпрокурор Украины Андрей Костин в интервью американскому телеканалу FOX News сообщал об эксгумации более 90 тел в Изюме, таким образом за сутки эта цифра выросла. Генпрокурор уточнил, что были обнаружены тела трех поколений одной семьи, которые погибли при разрушении одного из домов в результате бомбардировок РФ.

По его словам, в настоящее время в области работают прокуроры, эксперты и следователи. И они каждый день фиксируют новые военные преступления РФ.

– Мы обнаружили более 450 могил. И каждый день происходит эксгумация. Мы создали совместные следственные группы с участием экспертов, следователей и прокуроров. И каждый день мы фиксируем новые случаи военных преступлений, совершенных российским агрессором, – проинформировал Костин.

Он обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины с сентября освободили более 80 тыс. квадратных километров оккупированных РФ территорий, что примерно равно территории американского штата Коннектикут.

И в каждом из освобожденных городов украинские правоохранители фиксируют новые доказательства военных преступлений россиян, в частности убийства мирных людей и пытки, совершенные с использованием электротока.

– Уже обнаружено более 10 мест, где пытали людей, – уточнил Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что российская агрессия не может остаться безнаказанной, и главная цель Украины сейчас – зафиксировать все доказательства, заставить российских военных и чиновников ответить.

Киев также настаивает на наказании РФ за преступление агрессии, которое является “материнским” относительно всех остальных. То есть без агрессии, вторжения на территорию Украины не были бы совершены другие военные преступления.

– Поэтому мы призываем международное сообщество поддержать инициативу создания специального международного трибунала. Также мы продолжаем сотрудничать с Международным уголовным судом и собирать доказательства военных преступлений, – заявил Костин.

Как известно, возле города Изюм было обнаружено массовое захоронение убитых украинцев – более 400 могил. По количеству погибших Изюм может превышать трагедию Бучи в Киевской области.

Обнаружена могила, где похоронены около двадцати военнослужащих ВСУ. По данным экспертов, перед смертью оккупанты пытали украинских защитников.

Эксгумация тел погибших продлится около двух недель. Своих экспертов на место массовых захоронений в Изюме направит Организация Объединенных Наций.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского