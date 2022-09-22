Миколаїв під обстрілом: у місті лунають вибухи
Ввечері 22 вересня жителі Миколаєва знову повідомляють про вибухи.
Офіційного підтвердежння поки немає. Водночас на території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 20:11.
Зазначимо, що окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами сьогодні вночі. Під ворожим вогнем перебували також населені пункти в Миколаївському та Баштанському районах.
Обласний центр близько 00:15 окупанти атакували дев’ятьма ракетами, за попередньою інформацією, із ЗРК С-300.
Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі в різних районах міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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