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Факти / Україна

Миколаїв під обстрілом: у місті лунають вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Миколаїв під обстрілом: у місті лунають вибухи
Фото: Depositphotos

Ввечері 22 вересня жителі Миколаєва знову повідомляють про вибухи.

Офіційного підтвердежння поки немає. Водночас на території області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 20:11.

Зазначимо, що окупанти масовано обстріляли Миколаїв ракетами сьогодні вночі. Під ворожим вогнем перебували також населені пункти в Миколаївському та Баштанському районах.

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Обласний центр близько 00:15 окупанти атакували дев’ятьма ракетами, за попередньою інформацією, із ЗРК С-300.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівки, газопровід, водогін, подвір’я кінотеатру та театру, адміністративні будівлі в різних районах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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