Сентябрь, 22 в 14:20

Родные освобожденных пленных рассказали о первых коротких телефонных разговорах с ними журналистам Голоса Америки.

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Посчастливилось услышать голос мужа в трубке Екатерине, жене Дениса Редиса Прокопенко и маме Ильи Самойленко Алле.

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– Позвонил по телефону на три секунды, как только достиг безопасной зоны. Сказал: “Катя, я жив, все хорошо. Еще позвоню”, – пересказала Екатерина содержание короткого разговора с мужем, голос которого в последний раз слышала в мае.

Девушка признается: эмоции переполняют, и она готова лететь к мужу первым рейсом из США, лишь бы сказали, где он.

– По голосу будто все хорошо у него. Но когда увидела, как он выглядел на брифинге… Я рада, что он жив, но боюсь представить, что с ним там делали, – добавляет Екатерина Прокопенко.

Трудно описать эмоции и маме Ильи Самойленко Алле.

– Похожие ощущения были, когда Илья мне впервые позвонил по телефону после ранения, перед этим самостоятельно вытащив трубку, которую ему ставили для дыхания, – говорит женщина.

По этой причине у Ильи тогда был необычный голос.

– Я не могла поверить, что это он, а потом радовалась – плакала и смеялась так же, как сегодня, – говорит Алла Самойленко.

О возвращении из плена парень сообщил во время короткого телефонного звонка из чужого номера.

– Коротко сказал, что в Украине, и что скоро приедет домой, – добавляет мама Ильи Самойленко.

Сейчас, говорит женщина, – у нее смешанные чувства, потому что очень много украинских военных еще остается в плену и неизвестно, будут ли еще такие козыри (речь идет об экснардепе Викторе Медведчуке, на которого и еще 55 российских пленных обменяли 215 защитников Украины, – Ред.) .), чтобы обменивать военных в дальнейшем.

Чуть более грустный день сегодня для Юлии Федосюк, муж которой Арсений еще остается в плену.

– Мы понимаем, что их там мучают, допрашивают. Я не знаю, где мой муж, связи с ним нет. Так что наша цель не достигнута до конца, – говорит с грустью жена пленного.

Напомним, что Украина вернула из российского плена 215 военных.

Среди освобожденных – бойцы полка Азов, Нацгвардии, СБУ, морские пехотинцы, а также 10 иностранцев, которые встали на защиту Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 211-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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