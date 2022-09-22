“Я живий, все добре!” – рідні про секундні розмови зі звільненими полоненими

Вересень, 22 в 14:20

Рідні звільнених полонених розповіли про перші короткі телефонні розмови з ними журналістам Голосу Америки.

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Пощастило почути голос чоловіка в слухавці Катерині, дружині Дениса Редіса Прокопенка, та мамі Іллі Самойленка Аллі.

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– Зателефонував на три секунди, щойно досягнув безпечної зони. Сказав: “Катю, я живий, все добре. Ще зателефоную”, – переповіла Катерина зміст короткої розмови з чоловіком, голос якого востаннє чула в травні.

Дівчина зізнається: емоції переповнюють, і вона готова летіти до чоловіка першим рейсом із США, лише б сказали, де він.

– Із голосу наче все добре в нього. Але як побачила, як він виглядав на брифінгу… Я рада, що він живий, але боюсь уявити, що з ним там робили, – додає Катерина Прокопенко.

Важко описати емоції й мамі Іллі Самойленка Аллі.

– Схожі відчуття були, коли Ілля мені вперше зателефонував після поранення, перед цим самостійно витягнувши трубку, яку йому ставили для дихання, – говорить жінка.

Через це в Іллі тоді був незвичний голос.

– Я не могла повірити, що це він, а потім раділа – плакала та сміялася так само, як сьогодні, – каже Алла Самойленко.

Про повернення з полону хлопець повідомив під час короткого телефонного дзвінка з чужого номеру.

– Коротко сказав, що в Україні, і що скоро приїде додому, – додає мама Іллі Самойленка.

Зараз, каже жінка, – у неї змішані почуття, тому що дуже багато українських військових ще залишається в полоні і невідомо, чи будуть ще такі козирі (ідеться про екснардепа Віктора Медведчука, на якого та ще 55 російських полонених обміняли 215 захисників України, – Ред.), щоб обмінювати військових надалі.

Трошки сумніший день сьогодні для Юлії Федосюк, чоловік якої Арсеній ще залишається в російському полоні.

– Ми розуміємо, що їх там мучать, допитують. Я не знаю, де мій чоловік, зв’язку з ним немає. Тож наша ціль не досягнута до кінця, – говорить із сумом дружина полоненого.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 215 військових.

Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ, морські піхотинці, а також 10 іноземців, які стали на захист України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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