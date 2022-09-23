Сентябрь, 22 в 22:42

Российская армия посыпалась, поэтому Кремлю пришлось объявлять мобилизацию, во время которой Путин хочет привлечь до миллиона человек для войны против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 22 сентября.

Президент подчеркнул, что Украина изменила ход войны таким образом, что каждый оккупант, даже самый неадекватный, почувствовал, что ВСУ может победить.

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Он отметил, что Кремль, объявляя мобилизацию, реагирует именно на факт украинской силы, чем пытается изменить тактику и втянуть в войну еще больше российских граждан и ресурсов.

— Российское решение о мобилизации — это откровенное признание, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан России — это не что-то там на ТВ или в Интернете, а то, что зашло в каждый российский дом, — сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что провел 22 сентября заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

— Вопросы понятны. Передовая. Обеспечение наших военных. И новые угрозы, которые создает Россия, — лаконично рассказал украинский глава государства.

Он отметил, что любые решения российского руководства не меняют для Украины ничего. В то же время Украину должны интересовать только вопросы освобождения своих территорий, защита украинцев и мобилизация мировой поддержки для реализации этих задач.

Президент отметил, что сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества.

— Круг тех, кто поддерживает нас сейчас, не ограничивается только кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все — вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги, — рассказал лидер Украины.

Зеленский пояснил. что эскалацией со стороны РФ является и фарс с подготовкой псевдореферендумов на оккупированной территории.

— Когда Россия заявляет, что якобы хочет переговоров, а сама объявляет мобилизацию… Когда Россия знает четкую позицию Украины о невозможности дипломатического процесса после проведения Россией каких-либо псевдореферендумов… Всем все понятно. Россия сама прячет перспективу переговоров своими же руками, — сказал он.

В частности, президент обратился и к россиянам, перейдя на русский.

— Объясню на русском по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации — пусть и не массовые, но они были. И есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальное настроение в регионах России, — начал президент.

Он обратил внимание на ситуации в Дагестане и Бурятии, а также других национальных республиках и областях РФ, где русские начали понимать, что их “просто бросили на смерть”.

Президент спросил россиян, почему, например, дагестанцы или кто угодно еще должны гибнуть на Харьковщине или под Донецком.

— Да потому, что один человек в России так решил — за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите, — сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас для россиян настало время выбора: для мужчин в России есть вариант погибнуть или жить, стать калекой или сохранить здоровье. В то же время для российских женщин благодаря мобилизации появилась возможность потерять навсегда мужей, сыновей, внуков или все же попытаться защитить их “от гибели, от войны, от одного человека”.

Президент рассказал, что украинская разведка точно установила, что повестки на 300 тысяч человек были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось решение о мобилизации.

— Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин — это то главное, о чем они сейчас умалчивают, — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский сообщил, что Кремль будет загонять на войну “всех без разбора” и не только военных в запасе, но и любых мужчин.

Он добавил, что уже 55 тысяч российских солдат умерло после пересечения границы Украины, и это только за полгода.

— Десятки тысяч ранены, покалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить. Российские матери! Не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей. А ваших детей даже не хоронят, — сказал президент и снова перешел на украинский.

Зеленский также рассказал, что в течение 22 сентября состоялся брифинг с участием руководителя Офиса президента, главы ГУР МО, руководителя СБУ и министра внутренних дел. Там чиновники рассказали детали операции Украины по освобождению 215 воинов, а также детали самого обмена.

— Мы делаем все, чтобы общество и мир видели, как Украина защищает людей и базовые человеческие ценности. Еще раз поздравляю 215 семей и всю нашу страну с возвращением героев, — резюмировал президент.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Перед этим террористы из “ЛДНР” объявили о намерении провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, а именно Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Западные лидеры уже отреагировали на новые намерения Путина провести мобилизацию. Большинство из них призвали усилить военную помощь Украине, а планы Кремля считают провальными, если Москве приходится объявлять мобилизацию.

Уже 22 сентября в разных городах России после объявления частичной мобилизации начались массовые протесты и недовольство среди россиян. Граждане массово бегут из страны и поджигают военкоматы.