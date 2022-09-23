Вересень, 22 в 22:42

Російська армія посипалась, тому Кремлю довелось оголошувати мобілізацію, під час якої Путін хоче залучити до мільйона осіб для війни проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 22 вересня.

Президент наголосив, що Україна змінила перебіг війни таким чином, що кожен окупант, навіть найбільш неадекватний, відчув, що ЗСУ може перемогти.

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Він наголосив, що Кремль, оголошуючи мобілізацію, реагує саме на факт української сили, чим намагається змінити тактику та втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.

– Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім, – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що провів 22 вересня засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Питання зрозумілі. Передова. Забезпечення наших військових. І нові загрози, які створює Росія, – лаконічно розповів український глава держави.

Він зазначив, що будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого. Водночас Україну мають цікавити лише питання звільнення своїх територій, захист українців та мобілізація світової підтримки для реалізації цих завдань.

Президент зауважив, що зараз відбувається дипломатична мобілізація всієї міжнародної спільноти.

– Коло тих, хто підтримує нас зараз, не обмежується лише колом наших традиційних партнерів і тих, хто відкрито підтримав нашу державу після 24 лютого. Нас підтримують тепер майже всі – ось така реакція на нові російські ескалаційні кроки, – розповів лідер України.

Зеленський пояснив. що ескалацією з боку РФ є й фарс із підготовкою псевдореферендумів на окупованій території.

– Коли Росія заявляє, що нібито хоче переговорів, а сама оголошує мобілізацію… Коли Росія знає чітку позицію України про неможливість дипломатичного процесу після проведення Росією будь-яких псевдореферендумів… Усім усе зрозуміло. Росія сама ховає перспективу переговорів своїми ж руками, – сказав він.

Зокрема, президент звернувся й до росіян, перейшовши на російську.

– Поясню росіянам російською, що відбувається. У містах Росії пройшли протести проти мобілізації – нехай і не масові, але вони були. І є. І це показник. Не тільки в Москві та Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій у регіонах Росії, – почав президент.

Він звернув увагу на ситуації в Дагестані та Бурятії, а також інших національних республіках та областях РФ, де росіяни почали розуміти, що їх “просто кинули на смерть”.

Президент запитав росіян, чому, наприклад, дагестанці або хто завгодно ще повинні гинути на Харківщині або під Донецьком.

– Та тому, що одна людина в Росії так вирішила – за всіх громадян Росії. Немає іншої причини. Так вона хоче. Ви вже співучасники всіх цих злочинів, убивств і тортур українців. Тому що ви мовчали. Тому що ви мовчите, – сказав президент.

Він наголосив, що зараз для росіян настав час вибору: для чоловіків у Росії є варіант загинути або жити, стати калікою або зберегти здоров’я. Водночас для російських жінок завдяки мобілізації з’явилась можливість втратити назавжди чоловіків, синів, онуків або все ж спробувати захистити їх “від загибелі, від війни, від однієї людини”.

Президент розповів, що українська розвідка точно встановила, що повістки на 300 тис. осіб були надруковані й підписані заздалегідь, ще до того, як з’явилося рішення про мобілізацію.

– Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків – це те головне, про що вони зараз замовчують, – наголосив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що Кремль заганятиме на війну “усіх без розбору”, і не тільки військових у запасі, а й будь-яких чоловіків.

Він додав, що вже 55 тис. російських солдатів померло після перетину кордону України, і це лише за пів року.

– Десятки тисяч поранені, покалічені. Хочете більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтеся в український полон. Це – варіанти для вас, щоб вижити. Російські матері! Не сумнівайтеся, що діти верхівки вашої держави на війні проти України не опиняться. Ті, хто ухвалюють рішення у вашій країні, бережуть своїх дітей. А ваших дітей навіть не ховають, – сказав президент і знову перейшов на українську.

Зеленський також розповів, що протягом 22 вересня відбувся брифінг за участі керівника Офісу президента, очільника ГУР МО, керівника СБУ та міністра внутрішніх справ. Там посадовці розповіли деталі операції України зі звільнення 215 воїнів, а також деталі самого обміну.

– Ми робимо все, щоб суспільство та світ бачили, як Україна захищає людей і базові людські цінності. Ще раз вітаю 215 родин і всю нашу країну з поверненням героїв, – резюмував президент.

Напередодні президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення на території Росії часткової мобілізації. До лав окупантів у Кремлі хочуть залучити 300 тис. росіян.

Перед цим терористи з “ЛДНР” оголосили про намір провести псевдореферендуми на окупованих територіях України, а саме Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Західні лідери вже відреагували на нові наміри Путіна провести мобілізацію. Більшість з них закликали посилити військову допомогу Україні, а плани Кремля вважають проваленими, якщо Москві доводиться оголошувати мобілізацію.