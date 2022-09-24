Сентябрь, 24 в 18:58

Украинские воины-десантники в течение 24 сентября сбили два российских самолета Су-25 и Су-30.

Об этом сообщает Telegram канал Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

— Сегодня в районе выполнения задач, военнослужащими подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины были сбиты два российских самолета — бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30, — говорится в сообщении.

Военные добавили видео уничтожения российской авиации. На нем можно увидеть самолет, который пролетает над полями, после чего с земли начинает подниматься столб дыма.

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Офицеры управления ПВО командования десантно-штурмовых войск ВСУ добавили, что воздушное пространство в полосах ответственности находится под полным контролем подразделений противовоздушной обороны украинских сил обороны.

Напомним, вечером 22 сентября украинские защитники уничтожили на Николаевщине четыре дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Перед этим в Оперативном командовании Юг сообщили, что на юге оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов.

Впоследствии, 23 сентября, в Офисе президента подтвердили, что Россия использует в войне против Украины приобретенные в Иране беспилотники, из-за чего президент Владимир Зеленский поручил МИД дать ответ официальному Тегерану за подобный шаг, который выступает против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины