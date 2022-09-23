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Факты / Україна

Зеленский поручил МИД отреагировать на использование иранских дронов против ВСУ

Илья Нежигай, редактор ленты
Зеленский поручил МИД отреагировать на использование иранских дронов против ВСУ
Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками в Украине вооружения иранского производства.

Об этом 23 сентября сообщил Офис президента Украины.

В сообщении Офиса отмечается, что несмотря на то, что руководство Ирана неоднократно публично заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины, собранные на поле боя образцы подтвердили, что Россия применяет против Украины вооружение именно иранского производства.

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— Такие действия Ирана расцениваются как шаг против суверенитета и территориальной целостности Украины, а также против жизни и здоровья украинских граждан, — заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Напомним, вечером 22 сентября украинские защитники уничтожили на Николаевщине четыре дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Перед этим в Оперативном командовании Юг сообщили, что на юге оккупанты активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов.

В конце августа в СМИ появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон просил президента Исламской Республики Иран Ибрагима Райси стать посредником в российско-украинской войне.

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Иранские дроны-камикадзе создают новую угрозу украинской технике на фронте - WSJ

Источник: Офис президента
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