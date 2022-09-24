Вересень, 24 в 18:58

Українські воїни-десантники протягом 24 вересня збили два російських літаки Су-25 та Су-30.

Про це повідомляє Telegram канал Десантно-штурмових військ ЗС України.

– Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30, – йдеться у повідомленні.

Військові додали відео знищення російської авіації. На ньому можна побачити літак, який пролітає над полями, після чого з землі починає підійматись стовп диму.

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Офіцери управління ППО командування десантно-штурмових військ ЗСУ додали, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони українських сил оборони.

Нагадаємо, ввечері 22 вересня українські захисники знищили на Миколаївщині чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Перед цим в Оперативному командуванні Південь повідомили, що на півдні окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів.

Згодом, 22 вересня, в Офісі президента підтвердили, що Росія використовує у війні проти України придбані в Ірані безпілотники, через що президент Володимир Зеленський доручив МЗС дати відповідь офіційному Тегерану через подібний крок, який виступає проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України