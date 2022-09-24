Українські захисники знищили два ворожих літаки Су-25 та Су-30 – ДШВ ЗСУ
Українські воїни-десантники протягом 24 вересня збили два російських літаки Су-25 та Су-30.
Про це повідомляє Telegram канал Десантно-штурмових військ ЗС України.
– Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літаки – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30, – йдеться у повідомленні.
Військові додали відео знищення російської авіації. На ньому можна побачити літак, який пролітає над полями, після чого з землі починає підійматись стовп диму.
Офіцери управління ППО командування десантно-штурмових військ ЗСУ додали, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони українських сил оборони.
Нагадаємо, ввечері 22 вересня українські захисники знищили на Миколаївщині чотири дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Перед цим в Оперативному командуванні Південь повідомили, що на півдні окупанти активізували повітряні атаки із застосуванням іранських дронів.
Згодом, 22 вересня, в Офісі президента підтвердили, що Росія використовує у війні проти України придбані в Ірані безпілотники, через що президент Володимир Зеленський доручив МЗС дати відповідь офіційному Тегерану через подібний крок, який виступає проти суверенітету та територіальної цілісності України.
Джерело: Десантно-штурмові війська ЗС України