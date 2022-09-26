Вересень, 26 в 19:23

В окупованому Росією Криму масово мобілізують мешканців селищ, а повістки виписують на блокпостах.

Як повідомляє Кримська правозахисника група (КПГ), серед мобілізованих є люди з інвалідністю та онкохворі.

Зазначається, що повістки активно видають у Красноперекопському районі.

Зараз дивляться

– Повістки роздають всім підряд. З села, де всього мешкає 400 людей, вже 4 забрали вчора. А тим, кого ще не забрали – постійно телефонують і кажуть, що якщо вони зараз не підуть на контракт, то скоро підуть по мобілізації, – повідомляє організація.

Зокрема, за даними КПГ, на Кримському содовому заводі також почалась мобілізація. Там забирають, зокрема, всіх охоронців підприємства.

Водночас мешканці Бахчисарайського району розповіли правозахисникам, що російські силовики масово мобілізують місцевих жителів до Збройних сил Російської Федерації.

– В нашому селі – 2 тисячі людей. Офіційно повістки отримали 27 людей. Приблизно така ж кількість мобілізованих в селах Холмовка, Піщане, Углове, – розповіли місцеві мешканці організації.

Читайте У Криму підпалили авто російського пропагандиста Кисельова

Посилаючись на слова кримчан, КПГ пише, що російські окупанти на півострові видають багато помилкових повісток. Так, наприклад, у Бахчисараї повістку отримав онкохворий, а також людина на візку.

Водночас на блокпостах у Севастополі зупиняють автівки та виписують повістки прямо на місці.

При цьому у Керчі відбувалося масове відправлення мобілізованих до російської окупаційної армії. Правозахисники вказують, що дані мають різний характер, але повідомляється про від 6 до 11 відправлених автобусів із мобілізованими.

Окупаційна адміністрація Криму частково визнає помилки при масовій мобілізації: так, колаборант, “радник голови Криму”, Олег Крючков заявив, що військкомати помилково відправили не тим людям більше як 200 повісток.

– Понад 200 неправильних повісток. Починаючи від студентів та багатодітних. Помилки – кричущі. На посаду командира відділення мотострільців призвали льотчика, який звільнився за вислугою у 1994 році, – заявив окупант Крючков.

25 вересня окупаційний “глава” Криму Сергій Аксьонов казав, що на території півострова “завершуються мобілізаційні заходи”.