Громкие и незаметные для ПВО: на что способны дроны-камикадзе Shahed-136
Российская армия начала интенсивно использовать беспилотники-камикадзе Shahed-136 против украинской армии. Ими оккупанты преимущественно атакуют бронетехнику, артиллерийские позиции и другие стационарные объекты.
Сейчас все чаще стали появляться новости, что ВСУ сбивают эти беспилотники.
Что известно об иранских дронах Shahed-136 и на что они способны — читайте в материале Фактов ICTV.
Дроны Shahed-136: назначение и возможности
Shahed-136 (дрон-камикадзе) — тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью.
Они способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора.
Также дрон способен выполнять задание, на которое его запрограмировали автоматически.
Shahed-136 предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.
Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.
Эти беспилотники небольшие по размеру и летают низко, поэтому украинским системам ПВО трудно их отследить.
Они могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км. Обычно их запускают парами или даже стаями.
Shahed-136 имеют модификации с камерами наблюдения, которые способны наносить высокоточные удары. Однако более распространенным является вариант без камер, который наводится по спутниковым координатам и способен поражать только стационарные объекты.
Shahed-136 запускается под небольшим углом вверх со специальной пусковой установки.
Портативная стартовая рама с несколькими беспилотниками позволяет быстро перемещаться с помощью любого подходящего транспортного средства.
Технические характеристики
- Дальность полета — до 2,5 тыс. км.
- Скорость — 185 км/ч.
- Вес — 200 кг.
- Длина — 3,5 м.
- Размах крыльев — 2,5 м.
- Боеголовка — в носовой части.
- Запуск — со специальной платформы.
- Головная часть может составлять до 50 кг взрывчатки.
Военные эксперты отмечают, что реальная дальность полета иранских ударных беспилотников может составлять 1,3-1,6 тыс. км. А скорость 185 км/ч позволяет сбивать Shahed обычным стрелковым оружием.
Несмотря на проблематичность обнаружения радаром, беспилотники создают сильный шум, который позволяет найти и уничтожить их.
Где в Украине были зафиксированы Shahed-136
Довольно часто этот дрон замечают на юге Украины.
21 сентября 2022 года враг атаковал Shahed-136 прибрежную зону Очакова Николаевской области. Еще один сбили украинские защитники. Другой самоликвидировался ударом по побережью.
22 сентября в небе над Николаевской областью зенитчики Воздушных сил уничтожили четыре вражеских Shahed-136. Утром этого же дня дрон-камикадзе атаковал Кривой Рог.
23 сентября 2022 года Shahed-136, управляемый российскими оккупантами, нанес удар по Одессе.
Также после освобождения Купянска Харьковской области был замечен Shahed-136, который, вероятно, использовался российскими оккупантами.
Интересно, что россияне маскируют дроны и маркируют их как Герань-2.