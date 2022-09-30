Путін не довіряє Міноборони РФ та напряму співпрацює з командирами на місцях – ISW

Вересень, 30 в 7:25

Бюрократичні прорахунки російської часткової мобілізації можуть свідчити про те, що Путін знову обійшов російське вище військове командування чи Міноборони РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни ISW.

– Розгортання мобілізованих чоловіків в зоні бойових дій на харківській чи херсонській лінії фронту може свідчити про те, що Путін напряму співпрацює з командувачами угруповань на місцях, які, ймовірно, вимагають підкріплення, а не дотримується стандартних військових практик, яких також вимагає російське законодавство. Наприклад, навчання мобілізованих перед відправкою на передову, – йдеться у звіті.

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Путін неодноразово обходив російське командування, приймаючи рішення щодо перебігу російської війни в Україні, ймовірно через те, що він втратив довіру до російського Міноборони. На думку експертів, суперечливі та непослідовні наративи, які використовують чиновники Кремля та російського Міноборони щодо процедур мобілізації, можуть свідчити про те, що Путін, як верховний головнокомандувач, віддавав різні або суперечливі накази.

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Ключові висновки звіту ISW:

Кремль продовжує порушувати заявлені ним процедури часткової мобілізації та суперечити своїм власним повідомленням, навіть визнаючи систематичні провали російської бюрократії лише через вісім днів після оголошення мобілізації.

Ймовірно, Білорусь готується прийняти новомобілізованих російських військовослужбовців, але навряд чи вступить у війну в Україні на боці Росії.

Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що росіяни розгортають новомобілізовані війська для посилення лінії фронту в Херсонській області.

Українські війська продовжували обстрілювати російські матеріально-технічні, транспортні та військові засоби в Херсонській області.

Російські війська продовжили наземні обстріли Донецької області.

Російські війська, ймовірно, збільшили використання безпілотників іранського виробництва Shahed-136 на півдні України.

Незалежна російська соціологічна організація Левада-Центр виявила, що майже половина опитаних росіян занепокоєні мобілізацією, але підтримка російських військових дій лише трохи знизилася до 44%.

Українські чиновники знову висловили занепокоєння тим, що Кремль мобілізує українських громадян в окупованих областях після оголошення президента Росії Володимира Путіна про анексію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW