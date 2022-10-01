Октябрь, 01 в 9:51

Россия, вероятно, использовала для удара по колонне автомобилей в Запорожье ракеты противовоздушной обороны большой дальности из-за нехватки высокоточных боеприпасов.

Об этом 1 октября сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

– Запасы ракет противовоздушной обороны большой дальности в РФ, скорее всего, ограничены и являются ценным ресурсом, – предполагают в британской разведке.

Снаряды такого типа предназначены для сбивания современных самолетов и ракет, а не для ударов по наземным целям.

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– То, что Россия использует их при наземных атаках, почти наверняка обусловлено нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности, – отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, что утром 30 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Тогда заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что оккупанты выпустили по городу 16 ракет из ЗРК С-300.

Четыре ракеты попали в район авторынка, а также по колонне машин с гражданскими на въезде/выезде с оккупированной территории.

Согласно последним данным, из-за вражеской атаки погибли 30 человек, среди которых 11-летняя девочка и 14-летний мальчик.

88 человек получили ранения, в том числе и трехлетняя девочка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 220-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Запорожская областная прокуратура