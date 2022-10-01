РФ бракує високоточних ракет великої дальності – розвідка Британії про удар Запоріжжю

Жовтень, 01 в 9:51

Росія, імовірно, використала для удару по колоні автомобілів у Запоріжжі ракети протиповітряної оборони великої дальності через брак високоточних боєприпасів.

Про це 1 жовтня повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

– Запаси ракет протиповітряної оборони великої дальності у РФ, швидше за все, обмежені і є цінним ресурсом, – припускають у британській розвідці.

Снаряди такого типу призначені для збивання сучасних літаків і ракет, а не для ударів по наземних цілях.

Зараз дивляться

– Те, що Росія використовує їх під час наземних атак майже напевно зумовлено загальною нестачею боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності, – наголошують у міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Тоді заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що окупанти випустили по місту 16 ракет із ЗРК С-300.

Чотири ракети поцілили в район авторинку, а також по колоні машин із цивільними на в’їзді/виїзді з окупованої території.

За останніми даними, через ворожу атаку загинули 30 людей, серед яких 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.

88 людей дістали поранення, зокрема й трирічна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Запорізька обласна прокуратура