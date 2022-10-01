Жовтень, 01 в 11:18

Російські окупаційні війська в районі Лимана на Донеччині оточені. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, українські військові також звільнили Ямпіль, Новоселівку, Сандриголове, Дробишиве, Ставки від російських окупантів. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

– Згідно з нашими даними, російське угруповання в районі Лимана становило близько 5-5,5 тис. військових. Але через активні бойові дії у росіян були втрати серед особового складу, – зазначив він.

Також Сергій Череватий додав, що звільнення Лимана від російських окупантів важливе. Адже це є черговим кроком для деокупації українського Донбасу.

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Лиман карта

Фото: Deep State

Він пояснив, що після звільнення Лимана в українських військових з’явиться можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

Днями аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що прорив ЗСУ біля Лимана загрожуватиме колапсом армії РФ.

Водночас військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що у разі звільнення Лимана, ЗСУ отримають можливість висування на Кремінну та Сватове, а звідти – на Сєвєродонецьк.