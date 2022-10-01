Українські військові встановили державний прапор у Лимані
На в’їзді до Лиману, що на Донеччині, встановили український прапор.
Відповідне відео оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
– 1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо його на нашій землі. Лиман – це Україна, – сказав український військовий.
Нагадаємо, сьогодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська оточили росіян в районі Лиману.
Він пояснив, що звільнення цього міста на Донеччині від російських окупантів важливе. За його словами, це є черговим кроком для деокупації українського Донбасу.
Після звільнення Лиману в українських військових з’явиться можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі в оточенні в Лимані перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.