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Факти / Україна

Українські військові встановили державний прапор у Лимані

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Українські військові встановили державний прапор у Лимані

На вїзді до Лиману, що на Донеччині, встановили український прапор.

Відповідне відео оприлюднив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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– 1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо його на нашій землі. Лиман – це Україна, – сказав український військовий.

Нагадаємо, сьогодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська оточили росіян в районі Лиману.

Він пояснив, що звільнення цього міста на Донеччині від російських окупантів важливе. За його словами, це є черговим кроком для деокупації українського Донбасу.

Після звільнення Лиману в українських військових з’явиться можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі в оточенні в Лимані перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.

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