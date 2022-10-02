Октябрь, 01 в 21:57

Мир должен дать жесткий и однозначный ответ на ядерный шантаж России, иначе каждый диктатор будет иметь желание завладеть ядерным оружием.

Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в колонке для американского журнала The Atlantic.

Ермак напомнил, что накануне Кремль провел на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы и признал их результаты. В частности, после серии поражений на поле боя, Россия начала угрожать ядерными ударами, чтобы заставить Украину отказаться от борьбы за своих людей и свою землю.

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— Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергающим саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая страна, которая его не имеет, будет стремиться приобрести его для самозащиты. Соглашения о нераспространении ядерного оружия окажутся напрасными. Дальше будут ядерные войны с миллионными жертвами, — сказал он.

По его словам, сегодня цивилизованный мир должен продемонстрировать решимость и четко дать понять России, что ей не сойдет с рук ни попытка аннексии, ни ядерный шантаж. Ермак уверен, что одним из таких решительных шагов может стать заключение Киевского договора по безопасности, рекомендации к которому недавно были представлены.

— В этом месяце я вместе с Андерсом Фог Расмуссеном, бывшим Генеральным секретарем НАТО, подготовил набор рекомендаций на основе наших консультаций с международной группой экспертов. Мы призвали к разработке Киевского договора о безопасности — документа о стратегическом партнерстве, которое объединяет Украину и ряд государств-гарантов, — сказал руководитель Офиса президента.

Он рассказал о принципе действия этого соглашения: безопасность Украины зависит прежде всего от способности защищаться. Чтобы делать это эффективно, Украине нужна долгосрочная поддержка союзников. Киевский договор по безопасности направлен на оказание практической помощи в укреплении обороноспособности Украины.

— Основная группа союзников Украины, имеющая значительный военный потенциал, могла бы взять ряд обязательств, которые являются политически и юридически обязательными. В дополнение к этим обязательствам более широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций, — пояснил Андрей Ермак.

Руководитель ОПУ отметил, что указанные в соглашении рекомендации не заменяют стремление Украины получить членство в НАТО, но гарантии безопасности будут защищать украинское государство, пока оно находится вне Альянса.

— Киевский договор по безопасности даст России понять, что цена ее агрессии будет расти, пока не станет слишком высокой для нее. Помощь Украине для защиты себя, выживания и в конце концов для победы — это лучшая инвестиция, которую могут сделать наши союзники, чтобы позаботиться о более безопасном будущем для всего мира, — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.