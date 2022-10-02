Жовтень, 01 в 21:57

Світ має надати жорстку та однозначну відповідь на ядерний шантаж Росії, бо інакше кожен диктатор матиме бажання заволодіти ядерною зброєю.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в колонці для американського журналу The Atlantic.

Єрмак нагадав, що напередодні Кремль провів на окупованих територіях України псевдореферендуми та визнав їх результати. Зокрема, після серії поразок на полі бою, Росія почала погрожувати ядерними ударами, щоб змусити Україну відмовитися від боротьби за своїх людей і свою землю.

Зараз дивляться

– Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, такою, що відкидає саму ідею поступок ядерному агресору. Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна країна, яка її не має, прагнутиме придбати її для самозахисту. Угоди про нерозповсюдження ядерної зброї виявляться марними. Далі будуть ядерні війни з мільйонними жертвами, – сказав він.

За його словами, сьогодні цивілізований світ має продемонструвати рішучість і чітко дати зрозуміти Росії, що їй не зійде з рук ані спроба анексії, ані ядерний шантаж. Єрмак впевнений, що одним із таких рішучих кроків може стати укладання Київського безпекового договору, рекомендації до якого нещодавно були презентовані.

– Цього місяця я разом з Андерсом Фог Расмуссеном, колишнім Генеральним секретарем НАТО, підготував набір рекомендацій на основі наших консультацій із міжнародною групою експертів. Ми закликали до розробки Київського безпекового договору – документа про стратегічне партнерство, яке об’єднує Україну та низку держав-гарантів, – сказав керівник Офісу президента.

Він розповів про принцип дії цієї угоди: безпека України залежить насамперед від здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібна довгострокова підтримка союзників. Київський безпековий договір спрямований на надання практичної допомоги у зміцненні обороноздатності України.

– Основна група союзників України, що має значний військовий потенціал, могла б взяти низку зобов’язань, які є політично та юридично обов’язковими. На додачу до цих зобов’язань ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій, – пояснив Андрій Єрмак.

Керівник ОПУ наголосив, що зазначені в угоді рекомендації не замінюють прагнення України здобути членство в НАТО, але гарантії безпеки захищатимуть українську державу, доки вона перебуває поза Альянсом.

– Київський безпековий договір дасть Росії зрозуміти, що ціна її агресії зростатиме, доки не стане надто високою для неї. Допомога Україні для захисту себе, виживання та зрештою для перемоги – це найкраща інвестиція, яку можуть зробити наші союзники, щоб подбати про безпечніше майбутнє для всього світу, – підсумував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 30 вересня Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.