Украина готовит договор о гарантиях безопасности на переходный период вступления в НАТО — Вениславский

Октябрь, 02 в 15:11

Украина вместе с международными партнерами готовит двусторонний договор о гарантиях безопасности во время переходного периода вступления нашей страны в НАТО.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, отметив, что о результатах говорить рано, но процесс продолжается.

Он объяснил, что это параллельный двусторонний процесс, который курирует глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Сейчас смотрят

– Мы говорим о параллельных, но взаимосвязанных вещах. В итоговом варианте они приведут к тому, что Украина будет в составе НАТО. А, возможно, на переходный период наработаем договор о гарантиях безопасности, – добавил Вениславский.

По его словам, соответствующий проект договора уже передан представителям 30 государств-членов НАТО. До этого Украина провела ряд переговоров с некоторыми участниками организации.

Читайте Зеленский представил в ГА ООН формулу Украины для обеспечения мира

Федор Вениславский подчеркнул, что этот международный документ должен быть многосторонним, нового формата с конкретными действиями в ответ на угрозы, которые будут возникать или возникают для территориальной целостности стран-участников этого договора.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.