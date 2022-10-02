Україна готує угоду про гарантії безпеки на перехідний період вступу до НАТО – Веніславський

Жовтень, 02 в 15:11

Україна разом з міжнародними партнерами готує двосторонній договір про гарантії безпеки під час перехідного періоду вступу нашої країни в НАТО.

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, зазначивши, що про результати говорити рано, але процес триває.

Він пояснив, що це паралельний двосторонній процес, який курує голова Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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– Ми говоримо про паралельні, але взаємопов’язані речі. У підсумковому варіанті вони приведуть до того, що Україна буде в складі НАТО. А, можливо, на перехідний період напрацюємо договір про гарантії безпеки, – додав Веніславський.

За його словами, відповідний проєкт договору вже передали представникам 30 держав-членів НАТО. Перед тим Україна провела низку перемовин з деякими учасниками організації.

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Федір Веніславський наголосив, що цей міжнародний документ має бути багатостороннім, нового формату з конкретними діями у відповідь на загрози, які виникатимуть або виникають для територіальної цілісності країн-учасників цього договору.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.