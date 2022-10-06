Жовтень, 06 в 16:49

Представники російської військової розвідки (ГРУ) намагалися завербувати бійців полку Азов, котрі в травні вийшли з металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі.

Про це заявив сьогодні на пресконференції начальник штабу полку Азов, майор Богдан Кротевич (позивний Тавр).

Він пояснив, що російські окупанти ставлять до різних полонених по-різному: ФСБ РФ та російська розвідка намагаються шукати вразливі моменти, через які можна натиснути на військових.

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Кротевич уточнив, що “азовці” різко відповіли окупантам, і пропозиції “про співпрацю” затихли.

– Стосовно саме “азовців” у ГРУ РФ була відпрацьована наступна стратегія. Коли ми вийшли з полону, вони хотіли так би мовити завербувати Азов як підрозділ тим, що: “хлопці ви гарно воюєте, давайте разом знищувати Захід і США”… В “азовців” була одностайна думка: вони наші вороги, ми українські військові. Україна – наша Батьківщина. Я народився в 1993 році, у незалежній Україні. Для мене мотивація воювати з будь-ким, хто нападе на мою країну… Багато хто так відповів, і ця історія закінчилась, – наголосив Кротевич.

Він поінформував, що перші чотири дні після виходу з Азовсталі керівний склад полку Азов знаходився в окупованій Оленівці (Донецька область). Йдеться, зокрема, про трьох командирів, які взяли участь у пресконференції: Богдана Кротевича, Івана Ігнатьєва, Іллю Самойленку.

А на п’ятий день, з самого ранку, приїхали окупанти. Вони не дозволили забрати речі і просто поставили перед фактом, що офіцерський склад полку перевозять.

– Куди – звичайно не сказали. Спочатку нас посадили в автозак, довезли до аеропорту наче в Ростові, це моє припущення. Потім ми прилетіли в якусь камеру. Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я спочатку думав, що Пітер, – розповів Кротевич.

Вони перебували в одиночних камерах у Москві. Ще один учасник пресконференції – майор Микита Надточій був важко поранений та евакуйований гелікоптером з Маріуполя ще 21 березня.

Кротевич уточнив, що за чотири дні перебування в Оленівці до них не приїжджав ніхто з українського боку, зокрема представники міжнародних організацій.

– А потім нас посадили в ізолятор в Москві, і ми 120 днів не бачили світу, – додав він.

Як зазначив Кротевич, не всі “азовці” знали, що в РФ проти них готують так званий “трибунал”. Він лише після повернення з полону дізнався, що в РФ його заочно “судили”, і був начебто навіть призначений адвокат.

За даними Кротевича, звільнені командири, які знаходяться в Туреччині, окрім Волини (Сергія Волинського), також перебували в одиночних камерах у Москві.

Кротевич також заявив, що керівний склад полку не мав змоги впливати на списки на обмін.

– Ми вважали, що нас (командирів, – Ред.) обмінюють останніми, – повідомив майор.

Молодший лейтенант, т.в.о заступника командира полку Азов Ілля Самойленко, своєю чергою, зазначив, що “азовці” поки не розповідатимуть багато про полон РФ. Це може зашкодити їхнім побратимам, які ще досі в полоні, а також травмувати їхні родини.

Після виходу з полону командири Азову включилися в процеси обміну, щоб звільнити всіх захисників Маріуполя: це понад 2 тис. полонених, із них близько 700 “азовців”.

З усіма звільненими з полону бійцями працюють Офіс генпрокурора, СБУ, представники місії ООН, представники ГУР Міноборони. Вони збирають свідчення про злочини РФ.