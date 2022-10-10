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Факти / Україна

Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні – Шмигаль

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури влада України зможе відновити вже сьогодні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, – написав він.

Шмигаль закликав українців обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години.

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– За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру, – додав прем’єр-міністр.

Зазначимо, що сьогодні вранці десятки російських ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і Києві.

Електропостачання порушено практично по всій країні. У восьми регіонах є проблеми з водопостачанням.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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