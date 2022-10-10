Октябрь, 10 в 18:56

На территории Киевской области сбили два иранских дрона-камикадзе Shahed 136, которые российские захватчики запустили с территории Беларуси.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По его словам, было вполне ожидаемо, что агрессор отвезет эти БПЛА, в частности, и на территорию Беларуси.

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— Как они когда-то запускали их с юга, например, из Крыма, так они могут совершать пуски и из других локаций. Просто взяли и перевезли. Это было ожидаемо. Просто теперь они смогут с меньшей дистанции атаковать западные области, — сказал Игнат.

В ходе массированной атаки по Украине 10 октября из Беларуси летели ударные беспилотники Shahed 136.

Во время массированного ракетного удара в понедельник, 10 октября, силы ПВО сбили 45 российских ракет и девять дронов-камикадзе.

В общей сложности враг применил по Украине более 80 ракет. Россияне атаковали города Украины из акватории Черного моря и Каспийского региона.