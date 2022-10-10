Жовтень, 10 в 18:56

На території Київської області збили два іранські дрони-камікадзе Shahed 136, які російські загарбники запустили з території Білорусі.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, було цілком очікувано, що агресор завезе ці БПЛА, зокрема, і на територію Білорусі.

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— Як вони колись запускали їх із півдня, наприклад, з Криму, так вони можуть здійснювати пуски і з інших локацій. Просто взяли і перевезли. Це було очікувано. Просто тепер вони будуть мати можливість з меншої дистанції атакувати західні області, – сказав Ігнат.

Під час масованої атаки по Україні 10 жовтня з Білорусі летіли ударні безпілотники Shahed 136.

Під час масованого ракетного удару в понеділок, 10 жовтня, сили ППО збили 45 російських ракет та дев’ять дронів-камікадзе. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Загалом ворог застосував по Україні понад 80 ракет. Росіяни атакували міста України з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.