Жовтень, 10 в 15:52

Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено бізнес-центр 101 Tower, який розташований у центрі столиці.

У мережі з’явилися фото, на яких можна побачити наслідки вибуху. Зокрема, у бізнес-центрі вибиті вікна.

Як повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, у будівлі ніхто не постраждав.

Зараз дивляться

Зазначимо, 27-поверховий бізнес-центр 101 Tower розташований на вулиці Льва Толстого. Якірними орендарями є R&D-офіс компанії Samsung, консульство Німеччини.

Вранці 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ятеро людей, 51 отримали поранення.

Найбільше ударів ворог завдав по Правому березі столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах.

Також від ракетних ударів постраждали Голосіївський та Деснянський райони міста. На місцях продовжують працювати екстрені служби.

Фото: Володимир Зеленський, Сергій Лещенко