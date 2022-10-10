Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вибиті вікна: внаслідок ракетного удару у Києві пошкоджено бізнес-центр 101 Tower

Валентина Чорна, редакторка стрічки
101 Tower після вибуху

Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено бізнес-центр 101 Tower, який розташований у центрі столиці.

У мережі з’явилися фото, на яких можна побачити наслідки вибуху. Зокрема, у бізнес-центрі вибиті вікна.

Як повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, у будівлі ніхто не постраждав.

Зараз дивляться

101 Tower 101 Tower після вибуху

Зазначимо, 27-поверховий бізнес-центр 101 Tower розташований на вулиці Льва Толстого. Якірними орендарями є R&D-офіс компанії Samsung, консульство Німеччини.

Вранці 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України. Внаслідок ракетних ударів по столиці загинуло щонайменше п’ятеро людей, 51 отримали поранення.

Найбільше ударів ворог завдав по Правому березі столиці, зокрема по Шевченківському та Святошинському районах.

Також від ракетних ударів постраждали Голосіївський та Деснянський райони міста. На місцях продовжують працювати екстрені служби.

Читайте
У мене трясуться руки: момент ракетного удару по Києву потрапив на відео дівчини

Фото: Володимир Зеленський, Сергій Лещенко

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка