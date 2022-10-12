Байден назвал Путина “рациональным игроком, который просчитался”

Октябрь, 12 в 7:55

Президент РФ Владимир Путин очень ошибся в оценке перспектив по оккупации Украины, но все же является “рациональным игроком”.

— Я думаю… он думал, что его примут с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и что здесь его примут, и я думаю, что он просто полностью просчитался. Я думаю, что он рациональный игрок, который сильно просчитался, – сказал Байден.

Также Байден сказал, что в начале Путин нуждался в том, чтобы стать лидером России, который объединит всех русскоязычных, и это, по мнению Байдена, иррационально.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

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