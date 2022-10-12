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Факти / Світ

Байден назвав Путіна “раціональним гравцем, який прорахувався”

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Байден назвав Путіна “раціональним гравцем, який прорахувався”
Фото: Depositphotos

Президент РФ Володимир Путін дуже помилився в оцінці перспектив щодо окупації України, але все ж таки є “раціональним гравцем”.

Я думаю… він гадав, що його приймуть із розпростертими обіймами, що це дім матінки-Росії в Києві, і що тут його приймуть, і я думаю, що він просто повністю прорахувався. Я думаю, що він раціональний гравець, який сильно прорахувався, – сказав Байден.

Також Байден сказав, що на початку Путін потребував того, щоби стати лідером Росії, який об’єднає всіх російськомовних, і це, на думку Байдена, ірраціонально.

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Джерело: CNN
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