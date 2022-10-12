Байден назвав Путіна “раціональним гравцем, який прорахувався”

Жовтень, 12 в 7:55

Президент РФ Володимир Путін дуже помилився в оцінці перспектив щодо окупації України, але все ж таки є “раціональним гравцем”.

– Я думаю… він гадав, що його приймуть із розпростертими обіймами, що це дім матінки-Росії в Києві, і що тут його приймуть, і я думаю, що він просто повністю прорахувався. Я думаю, що він раціональний гравець, який сильно прорахувався, – сказав Байден.

Також Байден сказав, що на початку Путін потребував того, щоби стати лідером Росії, який об’єднає всіх російськомовних, і це, на думку Байдена, ірраціонально.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.