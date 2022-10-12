ФСБ назвала “организатора” взрыва на Крымском мосту – реакция ГУР

Октябрь, 12 в 10:43

ФСБ РФ “назначило организатором” взрыва на Крымском мосту 8 октября главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Российские пропагандистские СМИ опубликовали заявление спецслужб по результатам так называемого расследования.

Они утверждают, что “взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг и в начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе”.

В ФСБ говорят также, что “установили” имена 12 человек, которые якобы причастны к переправке “груза” из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению. Среди них — пять россиян, трое украинцев, а также граждане Грузии и Армении.

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По легенде ФСБ, 7 октября груз с измененными документами из оптовой базы Армавира Краснодарского края отправили грузовиком, за рулем которого был гражданин РФ, в направлении Крыма на адрес несуществующей фирмы в Симферополе.

– 8 октября 2022 года в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв. При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся “Иваном Ивановичем”, – говорят в ФСБ.

В международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что ФСБ целенаправленно раскручивает неправдоподобную версию о взрыве грузовика, чтобы случайно не вышли на них.

– Знаете, почему на рентгене не видно взрывчатки? Потому что ее и не было в грузовике. На раскадровке видно, что не грузовик стал причиной взрыва, а просто попал под засвет взрыва. Также версия с грузовиком не объясняет, почему оторвались два автодорожных пролета моста в разных местах, — отметили расследователи.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины так называемое расследование называют чепухой, а ФСБ – фейковой структурой, обслуживающей путинский режим.

– Поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще ни одной визитки не нашли в районе Крымского моста, – отметил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста произошел мощный пожар.