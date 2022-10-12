ФСБ назвала “організатора” вибуху на Кримському мосту – реакція ГУР

Жовтень, 12 в 10:43

ФСБ РФ “призначило організатором” вибуху на Кримському мості 8 жовтня голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Російські пропагандистські ЗМІ опублікували заяву спецслужб за результатами так званого розслідування.

Вони стверджують, що “вибуховий пристрій був закамуфльований у рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг і на початку серпня відправлено з морського порту Одеси до болгарського Русе”.

У ФСБ кажуть також, що “встановили” імена 12 осіб, які нібито причетні до переправлення “вантажу” з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії. Серед них – п’ять росіян, троє українців, а також громадяни Грузії та Вірменії.

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За легендою ФСБ, 7 жовтня вантаж із зміненими документами з оптової бази Армавіра Краснодарського краю відправили вантажівкою, за кермом якої був громадянин РФ, у напрямку Криму на адресу неіснуючої фірми у Сімферополі.

– 8 жовтня 2022 року о 06:03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив. При цьому контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся “Іваном Івановичем”, – кажуть у ФСБ.

У міжнародній розвідувальні спільноті InformNapalm вважають, що ФСБ цілеспрямовано розкручує неправдоподібну версію про вибух вантажівки, щоб випадково не вийшли на них самих.

– Знаєте чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її і не було в вантажівці. На розкадровці видно, що не вантажівка стала причиною вибуху, а просто потрапила під засвіт вибуху. Також версія із вантажівкою не пояснює, чому відірвались два автодорожні прольоти мосту в різних місцях, – зауважили розслідувачі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України так зване розслідування називають нісенітницею, а ФСБ фейковою структурою, яка обслуговує путінський режим.

– Тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще жодної візитівки не знайшли у районі Кримського мосту, – наголосив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту спотужна пожежа.