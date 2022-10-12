Ликвидирован пункт управления, узел связи и склад с боеприпасами оккупантов — ОК Юг

Октябрь, 12 в 6:43

Оперативное командование Юг сообщило о 9 авиационных ударах по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.

— Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 рашиста, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БпЛА типа Шахед, склад боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены 2 вражеских самоходных артиллерийских установки Гвоздика и БТР, — говорится в сообщении.

В ОК Юг напомнили, что в Черном море 12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя Калибров и 3 больших десантных корабля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

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Источник: ОК Юг