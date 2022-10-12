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Факти / Україна

Ліквідовано пункт управління, вузол зв’язку та склад з боєприпасами окупантів – ОК Південь

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Ліквідовано пункт управління, вузол зв’язку та склад з боєприпасами окупантів – ОК Південь
Фото: Генштаб ЗСУ

Оперативне командування Південь повідомило про 9 авіаційних ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Бериславщині і в Миколаївському районі.

– Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 300 вогневих завдань, за результатами яких знищено 23 рашисти, вантажний і броньований автомобіль, ударний БпЛА типу Шахед, склад боєприпасів неподалік Дудчан, пункт управління та вузол зв’язку в районі Суханового. Суттєво пошкоджено 2 ворожі самохідні артилерійські установки Гвоздик  та БТР, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь нагадали, що у Чорному морі 12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, з них 2 надводних носії Калібрів та 3 великих десантних кораблі.

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Джерело: ОК Південь

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