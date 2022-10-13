Відбувся черговий обмін полоненими: звільнено ще 20 українських героїв

Жовтень, 13 в 16:17

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією у четвер, 13 жовтня.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що з полону вдалося звільнити 20 людей.

— Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, чотирьох бійців територіальної оборони, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС, – написав Єрмак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що серед звільнених з полону є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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Наразі звільнені з полону проходять медичний огляд.

Нещодавно заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомляла, що з російського полону станом на 2 жовтня було проведено 24 обміни полоненими, під час яких додому повернули 808 осіб.

22 вересня відбувся великий обмін полоненими, під час якого Україна змогла повернути 215 полонених військових, серед яких 124 офіцери, які були заручниками Росії із кінця травня.

Серед звільнених – бійці полку Азов, Нацгвардії, СБУ та морські піхотинці. 200 захисників обміняли на зрадника Віктора Медведчука, який уже дав усі потрібні слідству покази. А за найвідоміших українських героїв Україна віддала 55 російських полонених.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак