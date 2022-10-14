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Факти / Україна

Україна отримає перші комплекси NASAMS вже цього місяця – Резніков

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
NASAMS

Перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону, Україна отримає вже цього місяця.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, зараз українські військові вчаться працювати з системами.

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Також Олексій Резніков додав, що Україна отримає систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини цього місяця. Українські військовослужбовці вже завершують відповідні навчання.

Нагадаємо, 11 жовтня у Білому домі повідомили, що США найближчим часом передадуть Україні дві системи NASAMS. У Штатах заявили, що планують поставити їх в найближчому майбутньому.

Зазначимо, що комплекси NASAMS здатні одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей.  З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.

Також 11 вересня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що перша з чотирьох систем IRIS-T буде доставлена ​​в Україну протягом кількох днів.

За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.

Фото: Кongsberg

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