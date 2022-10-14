Україна отримає перші комплекси NASAMS вже цього місяця – Резніков
Перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які допоможуть посилити нашу протиповітряну оборону, Україна отримає вже цього місяця.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, зараз українські військові вчаться працювати з системами.
Також Олексій Резніков додав, що Україна отримає систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини цього місяця. Українські військовослужбовці вже завершують відповідні навчання.
Нагадаємо, 11 жовтня у Білому домі повідомили, що США найближчим часом передадуть Україні дві системи NASAMS. У Штатах заявили, що планують поставити їх в найближчому майбутньому.
Зазначимо, що комплекси NASAMS здатні одночасно супроводжувати та вражати кілька цілей. З 2004 року цей ЗРК перебуває на озброєнні США і використовується для ППО Вашингтона.
Також 11 вересня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що перша з чотирьох систем IRIS-T буде доставлена в Україну протягом кількох днів.
За допомогою цієї системи ППО можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, уражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.
Фото: Кongsberg