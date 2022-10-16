Октябрь, 15 в 23:37

Украинские Вооруженные силы ведут интеграцию немецкой системы IRIS-T в общую систему противовоздушной обороны Украины.

Об этом на своем Youtube канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Его спросили, может ли немецкая система IRIS, а точнее ее способность отслеживать огромное количество целей, быть своеобразным центром для наведения украинских ПВО, тем самым интегрирована в систему противовоздушной обороны Украины.

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Жданов ответил утвердительно и добавил, что IRIS-T может одновременно мониторить и сопровождать сразу полторы тысячи целей.

Эксперт напомнил, что на одном из предыдущих заседаний в формате Рамштайн, было сказано, что западные страны будут помогать создавать глубоко эшелонированную противоракетную и противовоздушную оборону.

— Сейчас будут предприниматься попытки интегрировать радиолокационную станцию системы IRIS-T в единую систему воздушной обороны Украины, — сказал он.

По мнению Жданова, если немецкое средство ПВО, которое может обнаружить цель на расстоянии около 280 км, будет установлено в общую систему обмена информацию, то это поможет наводить даже советские зенитно-ракетные комплексы С-300.

Ранее пресс-секретарь командования Воздушными силами ВСУ заявил, что одна батарея комплекса IRIS-T сможет прикрыть лишь небольшой участок территории.

Позднее стало известно, что указанная немецкая система ПВО уже работает на южном направлении.