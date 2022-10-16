Жовтень, 15 в 23:37

Українські Збройні сили ведуть інтеграцію німецької системи IRIS-T у загальну систему протиповітряної оборони України.

Про це на своєму Youtube каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Його запитали, чи може німецька система IRIS, а точніше її здатність відстежувати величезну кількість цілей, бути своєрідним центром для наведення українських ППО, тим самим інтегрована в систему протиповітряної оборони України.

Зараз дивляться

Жданов відповів ствердно і додав, що IRIS-T може одночасно моніторити і супроводжувати одразу півтори тисячі цілей.

Експерт нагадав, що на одному з попередніх засідань у форматі Рамштайн, було сказано, що західні країни допомагатимуть створювати глибоко ешелоновану протиракетну і протиповітряну оборону.

– Зараз будуть робитися спроби інтегрувати радіолокаційну станцію системи IRIS-T в єдину систему повітряної оборони України, – сказав він.

На думку Жданова, якщо німецький засіб ППО, який може виявити ціль на відстані близько 280 км, буде встановлений у загальну систему обміну інформацією, то це допоможе наводити навіть радянські зенітно-ракетні комплекси С-300.

Раніше прессекретар командування Повітряними силами ЗСУ заявив, що одна батарея комплексу IRIS-T зможе прикрити лише невелику ділянку території.

Пізніше стало відомо, що зазначена німецька система ППО вже працює на південному напрямку.