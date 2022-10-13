Как сейчас выглядит Крымский мост — фото спутника Maxar
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала спутниковые фото Крымского моста, на котором продолжаются ремонтные работы.
Фото Maxar Technologies опубликовала в Twitter.
Отмечается, что россияне продолжают ремонтировать автомобильный пролет, после взрыва упавший в воду. Также ремонтируют и железнодорожные пути.
На фото можно видеть транспортные средства, которые едут по мосту, а неподалеку паром, перевозящий автомобили через Керченский пролив.
Фото: Maxar Technologies
Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что для полного восстановления автомобильного полотна на Керченском мосту будет необходимо не менее трех — пяти месяцев.
Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.
В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.
А президента РФ Путин обвинил в подрыве Керченского (Крымского) моста спеслужбы Украины.