Октябрь, 13 в 9:39

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies показала спутниковые фото Крымского моста, на котором продолжаются ремонтные работы.

Фото Maxar Technologies опубликовала в Twitter.

Отмечается, что россияне продолжают ремонтировать автомобильный пролет, после взрыва упавший в воду. Также ремонтируют и железнодорожные пути.

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На фото можно видеть транспортные средства, которые едут по мосту, а неподалеку паром, перевозящий автомобили через Керченский пролив.

Фото: Maxar Technologies

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что для полного восстановления автомобильного полотна на Керченском мосту будет необходимо не менее трех — пяти месяцев.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

А президента РФ Путин обвинил в подрыве Керченского (Крымского) моста спеслужбы Украины.