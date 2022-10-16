Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Нестача техніки та боєкомплекту: через руйнування Кримського мосту окупанти мають проблеми з логістикою

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Нестача техніки та боєкомплекту: через руйнування Кримського мосту окупанти мають проблеми з логістикою
Фото: СБУ

Руйнування Кримського мосту скоротило логістичні можливості окупантів на півдні України на 75%.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз росіяни потерпають через нестачу обладнання, боєкомплекту та військової техніки.

Зараз дивляться

– Дуже критична ситуація у російських загарбників зі спорядженням, постачанням та логістикою, тому що дійсно підтягування резервів відбувалося звідти, і майже 75% цих постачань проходило саме через Кримський міст, – сказала вона.

За словами Гуменюк, через погану погоду окупанти зупинили навіть пороми, а це унеможливлює сполучення у Керченській протоці.

Нагадаємо, що що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Як раніше заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, для повного відновлення автомобільного полотна на Кримському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.

Читайте
Який вигляд зараз має Кримський міст - фото супутника Maxar

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка