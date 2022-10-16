Жовтень, 16 в 14:06

Руйнування Кримського мосту скоротило логістичні можливості окупантів на півдні України на 75%.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз росіяни потерпають через нестачу обладнання, боєкомплекту та військової техніки.

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– Дуже критична ситуація у російських загарбників зі спорядженням, постачанням та логістикою, тому що дійсно підтягування резервів відбувалося звідти, і майже 75% цих постачань проходило саме через Кримський міст, – сказала вона.

За словами Гуменюк, через погану погоду окупанти зупинили навіть пороми, а це унеможливлює сполучення у Керченській протоці.

Нагадаємо, що що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00. На місці одразу виникла пожежа, кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Як раніше заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, для повного відновлення автомобільного полотна на Кримському мосту буде необхідно щонайменше три-п’ять місяців.