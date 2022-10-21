За две недели украинские военные сбили 85% иранских дронов — спикер Воздушных сил ВСУ
За две недели результативность сбивания иранских дронов Shahed-136 украинскими военными составляет 85%.
Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.
— Берем, условно, две недели крайние применения наших боевых сил и средств против дронов и результативность их сбития, имеем цифру сегодня 85%, именно если говорим о дронах Shahed-136, — сказал он.
По его словам, от первого случая применения иранских дронов, который состоялся 13 сентября, до сегодняшнего дня военные приобрели определенное понимание, как эффективнее их выявлять и уничтожать.
Игнат подчеркнул, что западные системы ПВО разных видов и классов, которые будут доставляться в Украину, станут также эффективными для сбивания иранских дронов.
С 10 по 20 октября российские захватчики существенно увеличили количество ракетных обстрелов Украины. За этот период рашисты выпустили 154 ракеты, что в семь раз больше, чем в первой декаде месяца.
В частности, ночью против 19 октября российские оккупанты дважды атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Украинские защитники уничтожили сразу 13 дронов.