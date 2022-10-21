ВСУ ищут эффективные методы противодействия иранским баллистическим ракетам — Игнат

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Вооруженные силы Украины ищут методы борьбы с баллистическими иранскими ракетами.

Об этом во время брифинга в пятницу, 21 октября, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что у ВС есть информация, что Россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет.

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— Наши специалисты ЗРВ говорят, что лучшая защита против них – уничтожить их на складах. Потому что в Украине нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать. Если в мире не найдутся механизмы, чтобы не допустить их поставки, – сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что ВСУ все равно ищут методы борьбы с ними.

— Дальность их уже озвучена, это 700 км. ВСУ ищут определенные эффективные методы противодействия этому вооружению, — заметил Игнат.

Игнат отметил, если бы не дефицит в личных запасах, Россия не просила бы у Ирана помощи с ракетами, несмотря на худшие тактико-технические характеристики.

Недавно американская газета The Washington Post писала, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

Также Иран готовится к отправке дополнительных беспилотных летательных аппаратов, в том числе десятков дополнительных дронов Mohajer-6 и большого количества дронов Shahed-136.