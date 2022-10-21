ЗСУ шукають ефективні методи протидії іранським балістичним ракетам – Ігнат

Жовтень, 21 в 15:47

Збройні сили України шукають методи боротьби проти балістичних іранських ракет.

Про це під час брифінгу в п’ятницю, 21 жовтня, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ЗС мають інформацію, що Росія посилюватиме свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет.

Зараз дивляться

— Наші спеціалісти ЗРВ кажуть, що найкращий захист проти них – це знищити їх на складах. Бо наразі Україна не має таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти. Якщо у світі не знайдуться механізми, щоб не допустити їхнє постачання, – сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що ЗСУ все одно шукають методи боротьби з ними.

— Дальність їхня вже озвучена, це 700 км. ЗСУ шукають певні ефективні методи протидії цьому озброєнню, – зауважив Ігнат.

Ігнат зазначив, якби не дефіцит в особистих запасах, Росія не просила б в Ірану допомоги з ракетами попри значно гірші тактико-технічні характеристики.

Нещодавно американська газета The Washington Post писала, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу земля-земля Fateh-110 і Zolfaghar для війни проти України.

Також Іран готується до відправлення додаткових безпілотних літальних апаратів, зокрема десятків додаткових дронів Mohajer-6 і великої кількості дронів Shahed-136.