Росіяни утримують мобілізованих, які відмовилися воювати, на одному з підприємств Луганщини – Гайдай

Жовтень, 23 в 9:53

У Кремінній Луганської області затримали мобілізованих росіян, які після прибуття відмовилися воювати, повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, їх утримують під вартою на території одного з підприємств.

– Як стало відомо з відкритих джерел, лише в одному 488 мотостріецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати, – уточнив він.

Гайдай каже, що деяким росіянам вдається навіть тікати, а решту утримують під охороною та намагаються під психологічним тиком повернути на передову.

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Глава ОВА також повідомив, що на півночі Луганської області окупанти навмисно знеструмлюють населені пункти, щоб змусити мирне населення залишати свої домівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР