Октябрь, 23 в 10:37

За прошлые сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 российских оккупантов, пять танков и два вертолета.

Такие обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, украинские военные уничтожили 18 боевых бронированных машин, 14 артсистем, 1 РСЗО, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня и 21 крылатую ракету противника.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 октября ориентировочно составили:

личного состава – около 67 470 человек (+400);

танков – 2 584 (+5);

боевых бронированных машин – 5 284 (+18);

артиллерийских систем – 1667 (+14);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 374 (+1);

средств ПВО – 189;

самолетов – 270;

вертолетов – 245 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);

крылатых ракет – 350 (+21);

кораблей /катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18);

специальной техники – 148.

Данные по поводу потерь врага уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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