За сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов, пять танков и два вертолета
Фото: Генштаб ВСУ
За прошлые сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 российских оккупантов, пять танков и два вертолета.
Такие обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, украинские военные уничтожили 18 боевых бронированных машин, 14 артсистем, 1 РСЗО, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня и 21 крылатую ракету противника.
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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 67 470 человек (+400);
- танков – 2 584 (+5);
- боевых бронированных машин – 5 284 (+18);
- артиллерийских систем – 1667 (+14);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 374 (+1);
- средств ПВО – 189;
- самолетов – 270;
- вертолетов – 245 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);
- крылатых ракет – 350 (+21);
- кораблей /катеров ‒ 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18);
- специальной техники – 148.
Данные по поводу потерь врага уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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