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Факты / Україна

За сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов, пять танков и два вертолета

Валентина Чорна, редактор ленты
За сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов, пять танков и два вертолета
Фото: Генштаб ВСУ

За прошлые сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 400 российских оккупантов, пять танков и два вертолета.

Такие обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, украинские военные уничтожили 18 боевых бронированных машин, 14 артсистем, 1 РСЗО, 20 БПЛА оперативно-тактического уровня и 21 крылатую ракету противника.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 октября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 67 470 человек (+400);
  • танков – 2 584 (+5);
  • боевых бронированных машин – 5 284 (+18);
  • артиллерийских систем – 1667 (+14);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 374 (+1);
  • средств ПВО – 189;
  • самолетов – 270;
  • вертолетов – 245 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20);
  • крылатых ракет – 350 (+21);
  • кораблей /катеров ‒ 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18);
  • специальной техники – 148.

Данные по поводу потерь врага уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 242-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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