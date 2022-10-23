Жовтень, 23 в 10:37

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 400 російських окупантів, п’ять танків та два гелікоптера.

Такі оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, українські військові знищили 18 бойових броньованих машин, 14 артсистем, 1 РСЗВ, 20 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 21 крилату ракету противника.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого до 23 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67 470 осіб (+400);

танків ‒ 2 584 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18);

артилерійських систем – 1 667 (+14);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 374 (+1);

засобів ППО ‒ 189;

літаків – 270;

гелікоптерів – 245 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 361 (+20);

крилатих ракет ‒ 350 (+21);

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18);

спеціальної техніки ‒ 148.

Дані щодо втрат ворога уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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